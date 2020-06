Petit pénis, le gros complexe des hommes

Rocco Siffredi et Dirk Diggler étant souvent érigés en héros, les personnes moins bien membrées ont parfois tendance à complexer, à se penser inaptes pour l'amour et le sexe, à être l'objet de moqueries diverses et variées. Pour clore cette deuxième saison de Mansplaining, partons au pays des petits pénis pour observer quelle peut être l'influence de mensurations modestes sur les existences des personnes concernées.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Unhung Hero (Brian Spitz, 2013), disponible en DVD Zone 1

Very bad trip (Todd Phillips, 2009)

Maïa Mazaurette, «Pour atteindre l'orgasme féminin, arrêtez la pénétration», Le Monde.fr

Maïa Mazaurette, «Faire jouir une femme: une science… presque exacte», Le Monde.fr

Litenpenis (Stian Hafstad, 2010)

Martin Page, Au-delà de la pénétration, Le Nouvel Attila, 2019

Endiablé (Harold Ramis, 2000) en DVD Zone 1

10 bonnes raisons de te larguer (Gil Junger, 1999)

Bowfinger, roi d'Hollywood (Frank Oz, 1999), disponible en DVD Zone 2Le Austin Powers (Jay Roach, 1997)

The Adam Carolla Show, ép. 93, Ken Jeong

Linh Pham, Pénis : allez, on agrandit!, Le Journal de mon corps

Frédérique Deschamps, Pour quelques centimètres de plus, Liberation.fr

La blague du jour de Jean-Marie Bigard, Les Grosses Têtes, 25 janvier 2017

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Austin Powers / New Line Cinema