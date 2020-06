Les violences policières vues par la télévision

De New York, police judiciaire à Esprits Criminels en passant par Les Experts... Les «cop shows» sont le genre le plus représenté à la télévision américaine. Suite aux manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd —un Afro-américain tué par un policier le 25 mai 2020—, on assiste à une remise en question du rôle de la pop culture, et de sa représentation de la police et des policiers.

