Demain, tous en télétravail à la campagne?

Parmi les révolutions du confinement, il y a la généralisation du télétravail. Nous sommes nombreux à nous y mettre mis, environ un tiers de la population active française, alors que notre pays ne semblait pas spécialement friand de ce mode de travail. Et on y a pris goût! À tel point qu'aujourd'hui, seul un tiers des employé·es souhaite retourner au bureau et les deux-tiers disent mieux se concentrer à la maison.

Le télétravail renvoie intrinsèquement au lieu d'habitation. Si cette pratique s'ancre durablement dans les entreprises françaises -et certains indices le laissent penser- on peut se demander si ça ne va pas redistribuer les cartes du territoire. Si les gens vont s'installer de manière plus homogène en France. Car pourquoi s'entasser dans un petit appart dans une métropole, quand on pourrait exercer son travail de la même façon, mais au vert et dans une grande maison?

«On imaginait un retour de l'utopie néo rurale dans la campagne isolée, on assiste plutôt à une extension du périmètre du périurbain»

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

«On observe déjà dans certaines zones du monde occidental des migrations de millennials hors des grandes villes, en particulier ceux de la "classe créative"»

Dans cet épisode, on vous recommande:

Le télétravail à la croisée des chemins. Avec James Galbraith, Danièle Linhart, Boris Cyrulnik…, Matthieu Garrigou-Lagrange et Anne-Vanessa Prévost, France Culture

Encourager le télétravail? Julia de Funès VS Danièle Linhart, Philonomist

The Coming Age of Dispersion, Joel Kotkin, Quillette

The new magnetism of mid-size cities, Patrick Sisson, Curbed

Le Sacre de la terre, Jean Viard, L’Aube

Nos vies post-confinement: la revanche des campagnes?, Poire et Cahuètes, Slate.fr

La revanche des villages, Eric Charmes, La République des Idées, Le Seuil

Exode urbain, Manifeste pour une ruralité positive, Claire Desmares-Poirrier, agricultrice installée en Bretagne, Édition Terres Vivantes

La Renaissance des campagnes, Enquête dans une France qui se réinvente, Vincent Grimault, Seuil

Les articles de Ze Village

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: Boudewijn “Bo” Boer on Unsplash