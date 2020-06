La couleur de la théière

Un job satisfaisant, une belle maison, un jardin, un couple stable, pourquoi pas un chien… Voilà à quoi certain·es aspirent: un avenir paisible. Mais quand la vie est tranquille, un minuscule grain de sable dans l'engrenage peut suffire à détruire la machine.

Alexandre avait enfin la vie dont il rêvait et soudain tout s'est enrayé. Il est devenu la pire version de lui-même, au détriment du bonheur de sa compagne et de ses ami·es. Il a même pensé au pire…

Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme sans histoire, et qui un jour a basculé. Un épisode signé Nina Pareja.

Ce 102e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Maxime Daoud.

Photo: Mark Adriane on Unsplash