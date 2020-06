Menacé de toutes parts, Donald Trump va-t-il tenir?

«Fire and fury», le feu et la fureur. Ces deux mots utilisés par Donald Trump pour menacer Kim Jong Un du pire en août 2017, résument bien la situation dans laquelle se trouvent plongés les Etats Unis depuis la mort de George Floyd, cet afro-américain de 46 ans, tué lors de son interpellation par quatre agents de la police de Minneapolis, le 25 mai dans le Minnesota. Depuis, les manifestations se sont multipliées à travers le pays et continuent, malgré les émeutes, les pillages et les menaces de Trump, qui semble de plus en plus isolé.

Les États-Unis vivent-ils un moment historique? Donald Trump panique-t-il? Les Républicains vont-ils le lâcher? Ses chances de réélection sont-elles compromises?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, et Bérengère Viennot, traductrice et journaliste, autrice de La langue de Trump, aux éditions les Arènes.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Brendan Smialowski / AFP