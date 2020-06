A-t-on envie de lire les 50 essais à paraître sur le Covid?

Nous voilà déconfiné·es, la France redémarre, les librairies ont rouvert et les maisons d'édition peuvent à nouveau publier des livres. Après plus de deux mois sans (presque) rien de neuf à se mettre sous la dent, que nous réserve cette mini-rentrée littéraire post-confinement? Le Covid a-t-il vampirisé tous les essais à venir? Assiste-t-on à un opportunisme éditorial pour relever un secteur durement touché ou à l'émergence de nouvelles paroles et idées? On en parle dans cet épisode de Poire et Cahuètes.

«On sait déjà que quelques livres seulement sortiront du lot» Vincent Chabault, sociologue

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

