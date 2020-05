Hong Kong, Taïwan, jusqu'où peut aller Pékin?

Rétrocédé par le Royaume-Uni en 1997, Hong Kong garde depuis un statut à part –un pays, deux systèmes. Cela agace Pékin, qui aimerait reprendre le contrôle de la province où le mouvement pro-démocratie, en sommeil pendant la crise du Covid-19, a retrouvé de la vigueur ces derniers jours.

En cause, deux lois, dont celle de sécurité nationale votée ce 28 mai à Pékin, court-circuitant les institutions locales. Que contient-elle, quelles menaces fait-elle peser sur la démocratie à Hong Kong?

Le pouvoir hongkongais semble acquis à Pékin: Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif, soutient le projet. Mais qu'en est-il de la population? Quel regard porte le peuple chinois sur Hong Kong? Que peuvent vraiment faire les États-Unis, qui ont promis une riposte?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, et Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Angela Merkel, l'ovni politique aux éditions Les Arènes.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Dale DE LA REY / AFP