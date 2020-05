Angela Merkel brise le tabou de la rigueur pour sauver l'Europe

Ce lundi 18 mai, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont présenté leur plan de relance pour l'Europe lors d'une conférence de presse commune. Un plan inédit qui prévoit que l'Union s'endette à hauteur de 500 milliards d'euros via la Commission européenne. Cet argent sera ensuite distribué aux États membres et aux secteurs qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire.

Avec cette association franco-allemande pour relancer l'économie européenne, Angela Merkel brise-t-elle le tabou de la rigueur? Cette prise de position de la chancelière est-elle politique ou pragmatique?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, et Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Angela Merkel, l'ovni politique aux éditions Les Arènes.

