Pourquoi se sent-on obligé de finir une série tv?

Cette semaine dans Peak TV, on parle de complétisme. Être complétiste, c'est vouloir absolument finir une série même si elle ne nous plaît plus, c'est regarder tous les vieux Star Trek pour être sûr de bien comprendre la nouvelle version... Pourquoi sommes-nous si nombreuses et nombreux à faire preuve d'obstination dans notre consommation de séries? Et comment faire pour évoluer vers une relation plus saine et déculpabilisée avec le petit écran?

