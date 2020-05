Comment un voyage peut changer votre vie (Rediffusion)

Nous venons de traverser une période peu propice aux rencontres et par conséquent aux enregistrements si forts et personnels de Transfert. Pour ne pas vous laisser sans épisode pendant plusieurs semaines, nous avons choisi de vous rediffuser certains de nos préférés. Pas d'inquiétude: Transfert sera de retour en juin avec de nouvelles histoires inédites. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse [email protected] pour partager vous aussi vos histoires. Prenez soin de vous, et bonne écoute.

Nous sommes réellement différents quand nous voyageons. Raison pour laquelle on peut tomber amoureux plus souvent, différemment, éprouver des sentiments nouveaux... Voire se découvrir autrement.

C'est ce qui est arrivé à Matthieu, alors étudiant, passionné d'histoire. Avec un ami qui partage le même intérêt, il décide de partir à Rome. La nuit de leur arrivée, un pied, dans la chambre d'une auberge de jeunesse, va le transformer.

Cet épisode de Transfert a été produit par Louie Media pour Slate.fr, sous la direction de Camille Regache. La musique a été composée par Pauline Thomson. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet.

Photo: Mohamed Jasir on Unsplash