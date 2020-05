Cette crise économique sera-t-elle la pire que nous ayons connue?

Cette semaine dans Le Monde devant soi, retour sur la crise économique dans laquelle nous a plongés la crise sanitaire avec Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos et à Slate, spécialiste des questions économiques. Une crise mondiale qui n'épargne pas la France et dont on dit qu'elle est peut-être la pire que nous ayons connue. Par son ampleur, et surtout, par son caractère inédit.

En France, l'Insee a annoncé un recul du PIB de 5,8% au premier trimestre. Le gouvernement table sur un recul de 8% sur 2020. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Peut-on quand même s'attendre à un rebond? Quelle leçon tirer de la situation chinoise, sortie du confinement il y a près d'un mois, qui connait une reprise assez difficile? L'Europe va-t-elle être sous tension quand il faudra aborder la question de la dette?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Yann Schreiber / AFP