Pourquoi les «gilets jaunes» adorent le professeur Raoult

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes on s’intéresse à Didier Raoult. Pas pour savoir si la chloroquine est efficace contre le coronavirus, mais parce que ce professeur de microbiologie est devenu un personnage incontournable de l'épidémie, au-delà du cercle médical. Il a réussi à diviser la France, en tous cas à mettre à jour des lignes de clivage déjà latentes.

«Les gens qui se sentent “gilets jaunes” sont très majoritairement pro chloroquine.»

Didier Raoult est venu combler un vide, il y avait une place à prendre laissée vacante par la déroute des élites dans cette crise. Élites politiques jugées incompétentes, culturelles jugées hors-sol, économiques jugées opportunistes, techniques jugées dépassées.

«Le remède est presque moins important que la démarche de Raoult .»

