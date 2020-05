Russie, Chine, Israël, quelle politique étrangère pour les États-Unis après Trump?

Il semble que l'épidémie de Covid-19 compromette quelque peu les chances de réélection du président Trump en novembre prochain. Il y a, d'une part, son approche très peu empathique vis-à-vis de la souffrance des victimes et, d'autre part, l'incroyable crise économique et sociale qui touche les États-Unis. Tout ça n'est pas bon pour lui, qui comptait beaucoup sur son bilan comptable, jusqu'ici plutôt bon. En face, nous avons un camp démocrate désormais uni derrière Joe Biden.

Mais que donnerait une défaite de Trump? Avec une administration démocrate, verrait-on un rapprochement spectaculaire avec l'Europe et un apaisement avec la Chine? Quid de la politique américaine au Moyen-Orient? Plus fondamentalement, ces questions nous amènent à réfléchir au rôle que doivent jouer les États-Unis dans le monde —et quelle conception en a Joe Biden par rapport à Donald Trump.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Saul LOEB / AFP