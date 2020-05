Sexe et séries, après le puritanisme, du cul par tous et partout

Cette semaine dans Peak TV, tour d’horizon des scènes de sexe dans les séries TV. Des débuts très prudes de la télé américaine à l’explosion de scènes très explicites avec l’apparition des séries populaires HBO comme «Sex and the City», «Girls» ou «Game of Thrones», comment la sexualité dans les séries a-t-elle évolué? Quelle influence plus récente a eu le mouvement #MeToo?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société… et inversement. Peak TV, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les quinze jours.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: New Girl / FOX