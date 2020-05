Max, lectrice érotique Chapitre 1: Réaliser leurs fantasmes

Il existe en France une entreprise qui réalise vos fantasmes, tous vos fantasmes, du plus simple et gentiment sexy au plus complexe et brûlant, de la lecture érotique au show lesbien à domicile. Plongée dans les coulisses de ce travail du sexe légal, Lucile Bellan n'a pas simplement assisté aux prestations: elle en a été l’actrice.

Dans ce premier épisode du podcast Max, lectrice érotique, elle rencontre le co-créateur de cette société bien particulière, crée son personnage de lectrice érotique et se prépare pour sa formation.



Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Max, lectrice érotique, un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues. La musique est signée par DJ Fécond.

Photo: hannah grace on Unsplash