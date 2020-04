Le Covid-19, accélérateur de la rupture entre peuples et gouvernements?

Sera-t-on bientôt déconfiné·es? Si tout se passe bien, les restrictions imposées par le gouvernement seront assouplies le 11 mai. C'est en tout cas ce que nous a annoncé Édouard Philippe ce mardi 28 avril dans son long discours à l'Assemblée nationale. Le premier ministre a donné de sa personne, mais pourtant, il semble être inaudible et contesté de toute part —comme si cette crise sanitaire était devenue une crise de la confiance envers les institutions, le gouvernement et envers l'autre. Un sondage Elabe publié ce mercredi 29 avril montre que 62% des Français·es interrogé·es ne font pas confiance au gouvernement pour lutter contre l'épidémie.

Est-ce qu'un autre gouvernement que celui actuellement en place aurait pu faire mieux? L'ancien senateur Henri Weber, disparu en début de semaine, parlait de «société de défiance»... Y sommes-nous?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

