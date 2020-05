«Bullshit jobs» contre «Premiers de Corvée»: le travail dans le monde d'après

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on s'intéresse à la manière dont la pandémie de Covid-19 met en lumière les différentes configurations du travail en France. Ce qu'elle révèle, aussi, sur le sens de nos métiers, la façon dont on juge l'utilité du nôtre et celui des autres.

Est-ce que cette crise va modifier notre vision du travail? Est-ce qu'on est en train de remettre en cause, en ce moment, la hiérarchisation symbolique des métiers?

«Ceux et celles sur lesquelles notre pays s'appuie aujourd'hui, les “héros du quotidien”, c'est le back-office de la France.»

Le spécialiste des relations sociales Denis Maillard développe dans un podcast et dans une note pour la Fondation Jean Jaurès ce qu'est la société du back-office, ces «travailleurs modestes –du livreur à la caissière– qui sont, avec les soignants, ceux qui risquent leur vie pour maintenir les services essentiels par temps de crise».

À l'opposé on trouve la France qui télétravaille, 30% des personnes actives, très largement des cadres et professions intellectuelles supérieures. Des privilégié·es? Certainement. Mais la question du sens de leur métier, déjà posée il y a quelques années par l'anthropologue David Graeber et ses «bullshit jobs», ressort avec acuité dans la période actuelle.

«Graeber demandait ce qu'il arriverait si un jour, toute une classe de personnes n'allait pas au travail pendant un mois. C'est exactement ce qu'on est en train d'expérimenter.»

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: Catherina Schürmann via Unsplash