Les ennuis commencent à 19h

À l'écran il a incarné un des archétypes du mâle alpha: James Bond. Une fois les lumières des plateaux éteintes, Roger Moore retrouvait une histoire personnelle complexe, faite de violences conjugales, physiques et verbales, dont il a été victime de la part de ses deux première femmes.

La patineuse Steyn Doorn le griffait au visage et au corps, jusqu'au sang, et le lardait d'inquiétantes cicatrices. Un jour, c'est un théière qu'elle lui a lancé au visage. Sa deuxième épouse, Dorothy Squires, le provoquait et le dénigrait sans cesse. Elle, c'est avec sa guitare qu'elle l'a frappé.



Dans l'histoire que nous allons vous raconter, Magda fera elle aussi du mal à Benjamin. Mais il est amoureux et se laisse enfermer dans leur histoire. Au fil du temps, la fille qu'il aime dresse méthodiquement les barreaux d'une emprise qui feront de leur relation une prison.

Ce 101e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.

Photo: Kyrylo Kholopkin on Unsplash