Le coronavirus va-t-il nous priver de nos séries préférées?

À cause de la pandémie, le monde des séries se retrouve complètement bouleversé: saisons raccourcies, sorties reportées (Fargo, The Handmaid’s Tale), tournages annulés (Lord of the Rings, Succession)... Quelles conséquences sur le long terme? Sera-t-il encore possible de binge watcher de nouvelles séries à la rentrée?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société… et inversement. Peak TV, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les quinze jours.

