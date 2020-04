Charlie, 19 ans: «Ça me rend triste, je ne me rappelle pas de mon premier orgasme»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies.

«J'ai voulu arrêter de me conformer à tout ce qu'on m'imposait: je n'ai plus honte de mon corps et de mes poils.» Charlie est une jeune femme de 19 ans qui habite Montréal. Féministe et passionnée de sexologie, elle mesure aujourd'hui combien il a été difficile pour elle de se trouver et de s'accepter dans une société qui multiplie les injonctions.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Charles Deluvio on Unsplash