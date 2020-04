Covid-19, la Chine sommée de rendre des comptes au reste du monde

Cette semaine dans le Monde devant soi, retour sur les derniers développements géopolitiques de cette crise liée à l'épidémie de Covid-19, avec l'offensive diplomatique de trois pays occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, contre la Chine.

Washington a déclaré ouvrir une enquête sur les orgines de la pandémine, Londres a averti Pékin qu'elle devrait répondre à des questions difficile, et Paris, par la voix d'Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times, a évoqué «des choses qui se sont passées et qu'on se sait pas». Parallèlement, le contesté Luc Montagner, prix Nobel 2008, évoque une contamination accidentelle en lien avec des recherches en cours dans un laboratoire de Wuhan. Accès de complotisme? Règlement de comptes entre superpuissances? Quelle sera l'ambiance au prochain conseil de sécurité?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Léo Ramirez / AFP