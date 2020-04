Suivre la rivière

Faut-il avoir une raison de vivre pour être vraiment heureux? C'est la thèse que soutenait Viktor Frankl, un psychiatre autrichien du début du XXe siècle. Il a fondé la logothérapie, thérapie qui repose sur une idée: pour s'épanouir pleinement, l'homme doit chercher et trouver le sens profond de son existence.

Mais comment le trouver? Certains plongent dans leur passé et s'adonnent à l'introspection, d'autres suivent leur instinct, font confiance à l'inconnu. Et parfois, au détour d'une opportunité, ils révolutionnent leur quotidien.

En se cherchant un peu, Robin a trouvé un autre bonheur. Un bonheur qu'il n'imaginait pas, secret et codifié, quelque part au détour d'une rivière népalaise. En quelques heures, en quelques jours, il a changé de vie pour que, peut-être, change sa vie.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Ce 100e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.

Photo: Robin Tutenges