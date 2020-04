Covid-19: les 500 milliards de l'Union suffiront-ils à sauver le projet européen?

Enfin des nouvelles de l'Europe! Ce jeudi 9 avril, les ministres des finances des 27 pays membres se sont mis d'accord, après de longues heures de négociations: ce sera un plan de 500 milliards d'euros —240 milliards de crédits du fonds de secours européen, 100 milliards d'euros pour financer les mesures de chômage partiel et 200 milliards de fonds de garantie pour permettre à la Banque européenne de prêter aux entreprises.

En revanche, aucun accord n'a été trouvé pour ce qui est des «coronabonds», c'est-à-dire la mutualisation des dettes demandée par la France, l'Espagne, et l'Italie. Que sont ces «coronabonds»? Pourquoi posent-ils problème?

L'Europe joue-t-elle son existence sur sa réponse face à cette crise? Est-elle à la hauteur?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos, à L'Opinion et à Slate.fr.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Ludovic MARIN / AFP