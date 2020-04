Covid-19: New York entre les mains d'Andrew Cuomo, nouveau héros des anti-Trump

L'épidémie de coronavirus fait toujours la une aux États-Unis où on dénombre, à cette heure, 12.700 victimes dans le pays, dont presque la moitié dans l'État de New York (5.000), plus 1.200 dans l'État voisin du New Jersey. C'est sur la côte Est que se trouve le foyer le plus important du pays.

Ce 22 mars, le confinement a été mis en place dans tout l'État de New York par le gouverneur Andrew Cuomo, et depuis, la ville vit au rythme des hôpitaux débordés, des files d'attentes s'étirant devant les magasins (distanciation sociale oblige), des actes de générosité ou de désobéissance...

Comment cette ville s'organise-t-elle face à l'épidémie? Quelle est l'image de New York et l'importance réelle dans le reste du pays? Qui est Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, a qui on prédit désormais un destin national?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

