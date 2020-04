Ces séries qui changent la vie

Buffy contre les vampires, Friends, Skam, Queer as Folk... le petit écran a parfois bouleversé nos vies. Santé mentale, confiance en soi, représentation de la diversité, découverte de la sexualité, réconfort, autant de thèmes ou de représentations du monde qui ont permis à certains et certaines de se découvrir ou tout simplement de mieux se comprendre…

Pourquoi les séries nous impactent-elles autant? Quelle est celle qui vous a fait voir l'existence autrement? Cette semaine, dans Peak TV, c'est vous qui nous parlez de séries, celles après lesquelles rien ne sera plus jamais comme avant.

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société… et inversement. Peak TV, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les quinze jours.

