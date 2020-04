Nos vies post-confinement: la revanche des campagnes?

La pandémie du coronavirus Covid-19 et la situation de confinement que nous vivons actuellement nous donneront-elles envie de changer nos modes de vie? De déménager, de quitter par exemple un appartement en ville pour un mas provençal ou une maison avec jardin dans le périurbain? C'est le thème de ce nouvel épisode de Poire et Cahuètes, animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

«Vivre à la campagne aujourd'hui, c'est avoir les mêmes modes de vie qu'à la ville, à quelques nuances près.»

Dans cet épisode on discute de:

«L'exode sanitaire: nouvelle manifestation de la sécession des catégories supérieures», une Étude de la fondation Jean Jaurès.

Le Sacre de la terre, de Jean Viard, co-écrit avec Michel Marié et Bertrand Hervieu.

Ecotopia, d'Ernest Callenbach (Rue de l'Échiquier, en accès gratuit).

Et on vous recommande aussi la lecture des ouvrages de Bruno Latour, ainsi qu'Abondance et liberté - Une histoire environnementale des idées politiques, de Pierre Charbonnier (éditions La Découverte).

«Bruno Latour, qui a un côté Greta Thunberg des plus de 60 ans, sera probablement une figure importante de l'après-crise.»

