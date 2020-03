Covid-19, la «giletjaunisation» de la crise

Ce 27 mars, le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 en France fait état de 30.000 cas recensés pour près de 1.700 décès. Après presque deux semaines de confinement, le pays commence vraiment à s'inquiéter. Un sondage Ifop indique que 81% d'entre nous avons peur à l'idée de voir mourir nos proches, 62% craignons pour notre propre vie en cas de contamination par le coronavirus.

Dans le même temps, la défiance envers le gouvernement ne fait que croître: si les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe progressent, 73% des Français·es estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur. De plus, beaucoup reprochent à l'exécutif de ne pas avoir anticipé. Mais pouvait-on être préparé? Le gouvernement paie-t-il sa mauvaise communication.

Par ailleurs, une figure a émergé, celle de Didier Raoult. Ce microbiologiste plaide en faveur d'un traitement à la chloroquine et bénéficie du soutien d'une partie de la population qui voit en lui un sauveur méprisé par l'élite. Cette crise réveille-t-elle les fantômes de 2018 avec cette opposition peuple contre élite?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos, à L'Opinion et à Slate.fr.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Gérard JULIEN / AFP