Quinze ans après, le suicide de mon ex me hante toujours

«Il y a quelques jours, j'ai rêvé de mon ex qui s'est suicidé le jour de ses 19 ans. Depuis, je n'arrête pas de pleurer. Tout me revient.» Sarah a 32 ans. Quinze ans après, elle se sent encore hantée par ce drame. «C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé.» Pourquoi le traumatisme rejaillit-il maintenant? Comment faire son deuil?

Tous les quinze jours dans C’est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

