Effondrement, métropoles barbares, relocalisation: lectures de confinement

Cette semaine on vous propose un Poire et Cahuètes un peu spécial, confinement oblige. Au lieu d'un débat autour d'un ouvrage comme d'habitude, Hélène Decommer et Jean-Laurent Cassely ont sélectionné une série d'essais pour penser la période actuelle, faite d'ambiance de fin du monde, de temps suspendu, d'enfermement.

«L'un des grands thèmes de réflexion autour de cette épidémie, c'est la question des villes.»

Vous n'êtes pas obligé·es de les lire, mais on vous parle de:

Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne (Seuil, 2015)

La revue Yggdrasil, numéro 4 «Effondrement et renouveau»

Les métropoles barbares, Guillaume Faburel (Le Passager clandestin, 2018)

Rendre le monde indisponible, Hartmut Rosa (La Découverte, 2020)

La revue Constructif, «Le retour du local» (en accès libre)

Éloge du magasin, Vincent Chabault (Gallimard)

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

«La supérette c'est un peu the place to be en ce moment.»

Puisque les librairies sont fermées et que les colis ne sont plus acheminés, des maisons d'édition prennent des dispositions inédites: La Découverte offre en accès libre certains de ses ouvrages à télécharger, idem pour La Fabrique. La plateforme Youboox a baissé le prix de son abonnement à 90 centimes.

Si vous avez aimé cet épisode de Poire et Cahuètes, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur iTunes et ailleurs, et à parler de ce podcast autour de vous. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: @itfeelslikefilm via Unsplash