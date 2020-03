Covid-19, le gouvernement critiqué, la France indisciplinée

À ce jour, l'épidémie Covid-19 a fait 372 morts en France pour près de 11.000 personnes contaminées recensées —et on ne sait combien de cas passés sous les radars. Le pays est en état d'urgence sanitaire et on parle d'un mois de confinement, au moins, pour inverser la courbe des contaminations —un conseil de défense est prévu ce vendredi 20 mars pour en définir les modalités.

Comme le ministre de la Santé, Olivier Veran, l'a rappelé, plus elle sera respectée, moins la période de confinement durera. Pourtant, beaucoup de Français·es ont du mal à appliquer les règles. Comment analyser cette rétivité d'une partie de la population?

Côté gouvernement, les sondages sont bons pour Emmanuel Macron, mais en même temps, les critiques se font de plus en plus vives. Agnès Buzyn a ouvert le bal dans Le Monde, puis de nombreux employé·es et ouvriers ont manifesté leur mécontentement face à un gouvernement qui pousse les entreprises à continuer leurs activités… Enfin, les professeur·es commencent à s'émouvoir des propositions de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de modifier le calendier scolaire et de raccourcir la pause estivale. Qu'est-ce que le gouvernement risque-t-il? Que peut-on attendre des lendemains économiques?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Joël SAGET / AFP