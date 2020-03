Le système de santé américain face au coronavirus

À ce jour, aux États-Unis, on compte près de 5.600 personnes contaminées —sans doute beaucoup plus en l'absence de tests en nombre suffisant—, et le seuil des 100 victimes a été dépassé. Tandis que les marchés financiers enregistrent des pertes record, un confinement à l'italienne se profile pour certaines régions et grandes villes américaines.

Même s'il existe un système de santé pour les plus pauvres, Medicare, on sait que les soins médicaux coûtent très cher aux États-Unis. Comment une épidémie massive pourrait-elle être gérée dans ces conditions? Échapperait-on à un scénario catastrophe hollywoodien? Quelles ont été les réponses de l'administration Trump face à l'épidémie de Covid-19?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Saul LOEB / AFP