«La tristesse est proportionnelle à l'amour qu'il y avait»

Il y a cinq ans, dans l'appartement de Charlotte Pudlowski, qui a lancé Transfert, il y avait Baptiste, Agathe, Sarah-Lou, Lola, et Caroline. Il y avait aussi des aubergines, des chips et du vin rouge. Cette soirée a vu naître Transfert, qui ne s'appelait pas encore ainsi. Certains jours ça s'appelait «Épisodes» et d'autres jours «Fenêtres». Et puis, ça s'est appelé Transfert et il y a eu des histoires d'amour, de voisins, d'amitiés, et de chats. Il y a eu des voyages, des voix nouvelles, et des larmes. Raconter toutes ces histoires pour écouter les autres, pour comprendre, pour disséquer les secrets de famille et dénouer les silences. Parce que, comme l'a dit, depuis, l'humoriste Hannah Gadsby dans son spectacle Nanette, il n'y a pas de meilleur guérison aux souffrances que les histoires, elles sont «notre remède».

L'histoire de cet épisode a été réalisée par Catherine Lavoie. Attention, l'histoire racontée dans cet épisode est particulièrement dure.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

La musique de cet épisode de Transfert a été composée par David Sztanke. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale. Transfert a été créé par Charlotte Pudlowski pour Slate.fr. Mélissa Bounoua a créé la direction musicale. Une production Louie Media.

Photo: Artem Maltsev on Unsplash