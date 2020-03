«Koh-Lanta»: portrait de deux jeunes hommes en feu

Joseph et Sam: deux candidats très particuliers ont marqué les esprits de la nouvelle saison de «Koh-Lanta», diffusée depuis quelques semaines sur TF1. En compagnie d'un spécialiste de l'émission, on revient sur les débuts de parcours de ces deux jeunes hommes obsédés par le feu… et par une certaine idée de la masculinité.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Références:

« Bimbo », « tentatrice », « fille facile » : les émissions de télé-réalité, bastions du sexisme, Le Monde avec AFP

Podcast Autour du feu, par Damien Jodeau et Plankaster

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Capture d'écran via YouTube