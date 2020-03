Cyril, 39 ans: «Je me rappelle avoir gardé mes chaussettes…»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies.

«Depuis toujours, je suis complexé par mon corps.» Cyril, 39 ans, hétérosexuel, est père de deux enfants et graphiste et directeur artistique indépendant. Ses expériences avec ses partenaires l'ont poussé à se demander quelle est sa place d'homme dans le monde. «Ma femme n’a plus du tout de désir, je pense qu’elle ne voit plus son corps comme elle le voyait avant d'avoir les enfants. Je me vois pas faire l’amour à quelqu’un qui en a pas envie.»

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Charles Deluvio on Unsplash