Face au coronavirus, la remise en question d'Emmanuel Macron

Ce jeudi 12 mars, près de 25 millions de Français·es ont suivi l’allocution d’Emmanuel Macron. Vingt-sept minutes pendant lesquelles il a tenté de rassurer la population et annoncé des mesures fortes, comme la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. C’est la première intervention solennelle du président depuis le début de la crise sanitaire, et il semble avoir fait la quasi unanimité.

Que retenir des propos d'Emmanuel Macron sur la mondialisation? Quelles peuvent-être ses mesures de «rupture»? Pourquoi a-t-il choisi de ne pas reporter les élections municipales? Peut-on envisager une solution européenne pour endiguer la pandémie de Covid-19?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

