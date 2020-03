C'est le quatrième garçon qui me fait le coup du plan cul

«Il n'hésitait pas à m'embrasser devant ses amis, mais on était juste un plan cul sans prise de tête.» Lydie a 30 ans. Alors qu'elle commence à éprouver des sentiments pour cet homme qu'elle voit régulièrement, ce dernier lui annonce pendant une soirée qu'il est en couple. «L'histoire se répète, il ne veut pas s'engager et part avec une autre. C'est le quatrième qui me fait le coup.» Peut-on être condamné·e à être un plan cul?

Tous les quinze jours dans C’est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de C'est Compliqué). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Neither sweat nor tears (Saeptem CCCut)», Dan Bodan

Photo: Jurica Koletić on Unsplash