Tous contre Sanders, une stratégie gagnante pour le camp démocrate?

Nous venons d'assister à un retournement de situation incroyable dans les primaires démocrates: Joe Biden ressort favori face à Bernie Sanders.

Après des échecs cuisants lors des votes dans les trois premiers États, l’ancien VP d’Obama a d’abord largement gagné la Caroline du Sud ce samedi 29, lors du quatrième vote de février, avant de remporter une victoire tout aussi claire lors du «super tuesday» du mardi 3 mars.

Tous ses concurrents modérés –Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg–se sont retirés de la course et ont rallié sa cause, le laissant seul face à Bernie Sanders, seul lui aussi dans le camp radical depuis le retrait d'Elizabeth Warren.

Comment les choses vont-elles évoluer dans la suite de la primaire démocrate –pour la Convention de juillet et pour l’élection de novembre? Quelle différence entre une campagne Biden-Trump et Sanders-Trump?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

