Une histoire de cheveux et d'identité

Il y a un passage dans la série Fleabag où Phoebe Waller-Bridge s'adresse à un coiffeur qui vient de faire une étrange coupe à sa soeur. Elle le dispute, et il bronche: «Oh ça va, c'est que des cheveux.» Elle répond alors: «Mais les cheveux, c'est tout! On aimerait bien que ça ne soit pas le cas, pour pouvoir penser à autre chose de temps en temps. Mais c'est tout. C'est la différence entre une bonne et une mauvaise journée. On nous fait croire que c'est un symbole de pouvoir, un symbole de fertilité. Certaines personnes sont exploitées pour cela et ça paie vos putains de factures. Les cheveux, c'est tout.»

Cette tirade fait écho à une phrase du roman Americanah, de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozie Adichie: «Les cheveux sont la parfaite métaphore des questions de race en Amérique.» Finalement, discréditer des sujets identifiés comme féminins, futiles, et annexes, permet de masquer le fait qu'ils contiennent des questions de pouvoir, de bien-être, d'identité.

Dans cet épisode, nous vous racontons une histoire d'identité et d'adoption, réalisée par Iris Ouédraogo.

