MonPostPartum, c'est aussi l'affaire des hommes

Dans la liste des hashtags qui pourraient aider à changer le monde, il faut désormais ajouter #MonPostPartum, qui a permis à de nombreuses femmes d'exprimer comment elles avaient vécu leur accouchement et ses conséquences: comme un saut dans le vide qu'elles n'avaient pas prévu. Et les hommes dans tout ça? Ils se tiennent à distance, consciemment ou non.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

L’étranger en moi (Emily Atef, 2008)

Un heureux événement (Rémi Bezançon, 2011)

Tully (Jason Reitman, 2018)

Le corps d’après, Virginie Noar, éditions François Bourin (2019)

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Un heureux événement, Gaumont Distribution