Mona, 25 ans: «Mes parents voulaient un prénom réunissant leurs deux cultures»

On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste, parfois ils nous vont si bien: ce sont nos prénoms.

Pourquoi tu t'appelles? donne la parole aux Marie, Kévin, Marianne, Frankie, Dominique, Oscar… pour raconter l'histoire qui se cache derrière un prénom, derrière leur prénom.

Dans cet épisode, Mona, Normande de 25 ans exilée à Paris, chargée de production et comédienne, et ses parents se confient au micro de Nina Pareja. Plus jeune, Mona aurait voulu s'appeller Rachel comme Jennifer Aniston dans Friends, qui représentait son idéal féminin.

Musique: «Missive», Andrew Langdon

Photo: Agustin Fernandez on Unsplash