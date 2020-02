Bernie Sanders est-il le seul capable de battre Donald Trump?

Aux États-Unis, nous sommes à un moment clef de la campagne des primaires démocrates —un moment où les choses sont peut-être en train de s’éclaircir. De fait, le candidat radical Bernie Sanders est arrivé en tête dans les trois États qui ont voté pour l’instant (Iowa, New Hampshire et Nevada). Il a aujourd’hui engrangé trente-sept délégués, contre vingt-quatre pour Pete Buttigieg, douze pour Joe Biden, huit pour Elizabeth Warren et sept pour Amy Klobuchar.

Pour autant, ses concurrents n’ont pas encore renoncé: Joe Biden a ses chances dans la primaire de Caroline du Sud ce 29 février; tandis que Michael Bloomberg mise tout sur le «super tuesday», ce 3 mars, où quatorze États votent en même temps.

Bref, la possibilité que Bernie Sanders soit investi en juillet prochain pour être le candidat du Parti contre Trump doit être considérée avec sérieux. On sait que son programme est très à gauche pour les États-Unis: quelles sont ses principales propositions? Est-il imaginable qu’elles soient mises en œuvre au pays de Reagan? Sanders pourrait-il battre Donald Trump ?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP