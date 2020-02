Emmanuel Todd: clown, troll ou génie?

Un livre d'Emmanuel Todd qui sort en France, c'est toujours un petit événement. On se demande comment il va nous bousculer cette fois-ci, quelles intuitions il va balayer d'un revers de main ou qui il va insulter avec panache. On ne pouvait donc pas ne pas consacrer un épisode de Poire et Cahuètes aux Luttes des classes en France au XXIe siècle, le dernier ouvrage de l'essayiste sorti le 23 janvier au Seuil, écrit en collaboration avec le journaliste Baptiste Touverey.

On en parle avec Arthur De Grave, cofondateur d'une agence de communication et auteur de Start-Up Nation - Overdose Bullshit (dont on avait parlé dans un précédent épisode), et Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions de pauvreté et auteur de Qui dort dehors?.

«Todd me fait quand même penser à un Zemmour avec des chiffres.» Julien Damon

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

« Il y a deux Todd: un côté geek des chiffres, et de l'autre un côté Tonton bourré à Noël .» Arthur de Grave

Si vous avez aimé cet épisode de Poire et Cahuètes, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur iTunes et ailleurs, et à parler de ce podcast autour de vous. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: Éric Feferberg / AFP