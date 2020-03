Une entreprise coopérative, ça change quoi pour moi ?

Alternatives aux entreprises capitalistes classiques, les coopératives représentent plus d'un milliard de personnes dans le monde, et en France plus d'un million de salarié·es dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture à la banque en passant par le commerce ou les services à la personne.

Dans ce troisième épisode de «Plus bio la vie», Nora Bouazzouni accueille Pierrick De Ronne, président de Biocoop, et Fatima Bellaredj, déléguée générale de la confédération générale des sociétés coopératives et participatives (SCOP) pour parler de ces modèles d'entreprises démocratiques.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars

Photo: Biocoop