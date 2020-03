Objectif zéro déchet, les clefs pour y arriver

Alu, papier, carton ou plastique… De nombreux emballages vont à la poubelle lorsque l'on revient des courses –et une fois le produit consommé, c'est le deuxième round des déchets, que l'on retrouve souvent dans la nature, voire au menu des dauphins et tortues de mer. Des emballages qui peuvent aussi être nocifs pour notre santé, à cause notamment des plastiques cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens.

Dans ce deuxième épisode de «Plus bio la vie», pour évoquer les solutions et alternatives à tous ces matériaux, Nora Bouazzouni accueille Jeanne Mignon, cheffe de projet zéro déchet chez Biocoop, et Valentine Cancel de Zero Waste France, une association dont l'objectif principal est de nous aider à réduire nos déchets.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars

Photo: FitNishMedia via Pixabay