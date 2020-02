Les produits ultra transformés nuisent-ils à ma santé?

Céréales au chocolat, saucisses de viande ou véganes, plats préparés, steaks végétaux… Dans la famille «malbouffe», voici les produits ultra transformés. Ils sont partout, bourrés d'additifs, de sel, de sucre et de gras, et ils font du gringue surtout aux enfants et aux ados. Comment les reconnaître, faut-il les bannir de notre alimentation et par quoi les remplacer?

Dans ce premier épisode de «Plus bio la vie», Nora Bouazzouni accueille Anthony Fardet, chargé de Recherches en Alimentation Préventive & Holistique à l'Institut national de la recherche agronomique, et Emmanuelle Joye, chargée de Recherche et Développement ingrédients et spécifications chez Biocoop, pour répondre à toutes ces questions.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars

Photo: Daria-Yakoleva via Pixabay