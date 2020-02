Faire son temps

Peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu l'impression que tout le monde parlait du travail, tout le temps? De ses souffrances et des questions qu'il charrie. Mais aussi de l'excitation et de la satisfaction qu'il procure dans le meilleur des cas. Il est intéressant d'observer comme les mots de sacerdoce et de vocation sont synonymes, et à quel point l'un glisse vers la charge, le poids, et l'autre vers la lumière, la légèreté.

Comme si un travail était forcément quelque chose qui ne vous anime pas. Ou une passion, qui finit par vous dévorer. C'est étrange cette dichotomie, comme un écartèlement. Comme si finalement le mot travail portait si bien son nom, son étymologie, qui ramène à un instrument de torture.

Cette semaine, nous vous racontons une histoire de travail et de vocation, réalisée par Camille Marigaux.

