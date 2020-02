Pete Buttigieg: l'électorat américain peut-il élire un président gay?

Avec ses très bons résultats au caucus de l'Iowa et à la primaire du New Hampshire, Pete Buttigieg, est pour l'instant parmi les candidats les mieux placés pour remporter l'investiture du Parti démocrate et, peut-être, battre Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre prochain.

Or, ce jeune candidat (38 ans) est homosexuel et il est même marié. Dans un pays connu à la fois pour son conservatisme religieux et pour un certain progressisme social, cette situation peut-elle poser problème?

Est-ce que l'homosexualité de Pete Buttigieg peut influencer le choix de l'électorat démocrate? Où en est la société américaine vis-à-vis de l’homosexualité, de l'adoption pour les couples de même sexe, de la GPA?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr.

