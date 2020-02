Coronavirus: après la crise sanitaire, la crise économique?

Début décembre 2019, le coronavirus 2019-nCov apparaissait dans la région de Wuhan en Chine. À ce jour, on décompte près de 31.000 infections et un peu plus de 600 morts, quasi exclusivement en Chine. L'économie chinoise est une victime collatérale de cette épidémie et quand Pékin tousse, c’est le monde qui s’enrhume.

En 2003, l’épidémie de Sras avait amputé le PIB chinois de 1,2 point et entamé la croissance mondiale. Concernant le coronavirus, les spécialistes tablent sur quelques dixièmes de point en moins. Est-ce suffisant pour créer les conditions d’une crise économique mondiale? La Chine va-t-elle garder son rang dans les affaires du monde? Pourquoi Pékin semble-t-il à ce point dépassé?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialiste des questions internationales et Éric Le Boucher, éditorialiste aux Echos, à L'Opinion et à Slate.fr.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Si vous voulez en savoir plus sur l'impact de l'épidémie de coravirus sur le racisme anti-asiatique, vous pouvez lire l'article de Grace Ly, «Ne me demandez plus si le racisme anti-asiatique existe vraiment».

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: David DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP