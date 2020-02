Violence et colère, aux sources d’une extrême droite en quête de respectabilité

C'est l'histoire d'un jeune militant FN durant les campagnes de 2017. Pour La Cravate, documentaire qui sort en salles le mercredi 5 février, Étienne Chaillou et Mathias Théry ont passé six mois avec ce Bastien, filmant son parcours d'homme, son rapport au costume et à la domination masculine, et aussi la façon dont il gère sa colère et sa haine.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



