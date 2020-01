J'ai 18 ans et je ne comprends pas pourquoi ma mère m'ignore

«J'ai envoyé un très long message à ma mère pour essayer de régler le conflit sauf qu'elle m'a laissé en "vu".» Lucie a 18 ans. Elle a été abandonnée et rejetée par sa mère. Aujourd'hui encore, elle est blessée et souffre de ne pas réussir à se détacher d'elle. «Est-ce que je dois faire un pas vers elle? Ou est-ce que je dois laisser les choses comme elles le sont et vivre sans elle?»

Tous les quinze jours dans C’est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

